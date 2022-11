Classement ATP : Carlos Alcaraz termine l’année N.1 mondial, David Goffin 53e

Carlos Alcaraz termine l’année en tant que N.1 mondial. L’Espagnol occupe toujours la première place du classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l’ATP, au lendemain des ATP Finals, le Masters de fin de saison.

Alcaraz est devenu N.1 mondial le 12 septembre dernier, après sa victoire à l’US Open. Le prodige espagnol n’a pas lâché son trône depuis et devient le plus jeune joueur de l’histoire à boucler l’année en tant que N.1 mondial. Il aura 19 ans et 214 jours le 5 décembre au moment où sera publié le classement comprenant les derniers tournois Challenger de l’année, effaçant des tablettes l’Australien Lleyton Hewitt, qui avait 20 ans 10 mois et 7 jours quand il a terminé premier au terme de l’année 2001.

Blessé aux abdominaux lors du Masters 1000 de Bercy le 4 novembre, Alcaraz a dû déclarer forfait pour les ATP Finals, qui se sont achevés dimanche à Turin par la victoire du Serbe Novak Djokovic sur le Norvégien Casper Ruud.

Alcaraz, qui a reçu son trophée de N.1 mondial à Turin, devance son compatriote Rafael Nadal et Ruud, lequel souffle la dernière marche du podium au Grec Stefanos Tsitsipas. Djokovic grimpe, lui, de la huitième à la cinquième position.

Côté belge, David Goffin reste 53e. Zizou Bergs gagne deux places et est 133e. Kimmer Coppejans perd deux rangs pour se retrouver en 199e position.