Classement ATP : Alcaraz 6e joueur mondial après sa victoire à Madrid, bond de 12 places pour Goffin

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, victorieux dimanche du Masters 1000 de Madrid, a gagné trois places et pointe au 6e rang du classement ATP du tennis mondial, lundi, à deux semaines du début de Roland-Garros (22 mai - 5 juin).

Après avoir dominé Rafael Nadal, vendredi en quart de finale, puis Novak Djokovic, le N.1 mondial, samedi en demi-finale, le jeune homme a pulvérisé Alexander Zverev en finale dimanche, en une heure tout rond.

C'est son quatrième trophée de l'année, après l'ATP 500 de Rio en février, le Masters 1000 de Miami - le premier de sa carrière - et l'ATP 500 de Barcelone la semaine dernière. Gêné au niveau d'une cheville, il va faire l'impasse sur le tournoi de Rome pour mieux préparer Roland-Garros.

Il n'y a aucun changement cette semaine dans le Top 5, toujours dominé par Djokovic, mais juste derrière Alcaraz, Andrey Rublev gagne une place pour pointer au 7e rang, le Canadien Felix Augier-Aliassime aussi (9e), alors que Matteo Berrettini en perd deux (8e) et Casper Ruud trois (10e).

David Goffin a quant à lui bondit de 12 places pour passer de la 60e à la 48e position et réintégrer ainsi le top 50 mondial. A Madrid, le Liégeois avait franchi deux tours de qualifications avant d'éliminer successivement Aslan Karatsev, Botic van de Zandschulp et échouer de peu face à Rafael Nadal au terme d'un match palpitant et encourageant.