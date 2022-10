Clasico : Mutisme à Anderlecht, "ces incidents ne donnent pas une belle image de la Pro League" déclare Deila

Deila a souligné l’excellent travail collectif de son équipe et la prestation personnelle de Nicolas Raskin, qui n’a toujours par prolongé son contrat qui se termine en fin de saison : "Nico m’a impressionné ce soir. Il était absolument partout, aux quatre coins du terrain. C’était le Roi ce soir. Il mérite d’être mis en avant pour cette incroyable prestation. Avec son superbe but il a relancé le Standard. C’est un vrai leader. Il a l’esprit Standard et il prend toujours ses responsabilités. Je trouve qu’il devrait re-signer un nouveau contrat. Mais c’est quelque chose qu’il doit régler avec le club.

Quand on demande à Ronny Deila si Nicolas Raskin pourrait rejoindre le groupe de Roberto Martinez, la réponse est sans ambiguïté : "Je suis certain que Roberto Martinez a vu le match. La Belgique compte de nombreux très bons joueurs. Si Nico continue à monter une belle régularité, je pense que tout est possible" a conclu le coach du Standard sourire aux lèvres.