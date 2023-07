Clasica San Sebastian : Remco Evenepoel retrouvera le même parcours qu’en 2019

La 43e édition de la Clasica San Sebastian proposera un parcours identique à celui de l’édition 2019 ce samedi 29 juillet. Un parcours que connaît bien Remco Evenepoel pour s’y être imposé il y a quatre ans. Alors âgé de 19 ans et demi, le phénomène du Wofpack avait décroché sa première victoire dans une épreuve du WorldTour.

Le parcours de l’édition 2023 sera plus corsé que celui de l’édition 2022 lors de laquelle Evenepoel avait placé un démarrage à 45 kilomètres de l’arrivée pour décrocher un deuxième succès sur la Classique espagnole.

Le Jaizkibel (6,9 km à 6,1%) lancera comme d’habitude les hostilités dans le final de l’étape. Le sommet mythique ascension basque est situé à une nonantaine de kilomètres du but. Trop tôt pour lancer des offensives de grande envergure. Le peloton se dirigera ensuite vers les forts pourcentages d’Erlaitz (4km à 10,4% de moyenne), tremplin exploité par Evenepoel pour s’envoler vers la victoire en 2022.

Le Belge devra sans doute se montrer plus patient cette année. Les organisateurs ont en effet réintroduit la côte de Mendizorrotz (4,1 km à 7,3%), située une trentaine de kilomètres après Erlaitz. Le sommet de Mendizorrotz se trouve à une quarantaine de kilomètres du but et pourrait donner des idées à Evenepoel. La côte de Murgil Tontorra (2,1 km à 9,8%) restera le dernier juge de paix de l’épreuve. Son dernier kilomètre très pentu se chargera d’opérer une dernière sélection avant une plongée de moins de 10 km vers l’arrivée de San Sebastian.