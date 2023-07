Clasica San Sebastian : Remco Evenepoel peut-il l’emporter une 3e fois ? (direct vidéo 15h28)

"On s’attend à ce que je gagne." En conférence de presse d’avant-course, Remco Evenepoel n’a, comme souvent, pas manié la langue de bois. Tenant du titre et double vainqueur de la Clasica San Sebastian (2022, donc, et 2019), le Belge rêve d’une troisième couronne, chose que le seul Marino Lejarreta est parvenu à faire dans l’histoire de la course.

Pour l’emporter, Evenepoel devra se montrer le plus solide sur ce parcours accidenté qui ressemble fortement au paradis des puncheurs. Au total, le peloton devra parcourir 230,3km et devra se farcir 7 côtes, plus ou moins abruptes. Deux ascensions de 3e catégorie, quatre de 2e et une de 1e catégorie, le Erlaitz (3,8km à 10,6% de moyenne), placé à 73km de l’arrivée.

A 8 kilomètres de l’arrivée, le potentiel juge de paix de cette 48e édition de la Clasica San Sebastian, le Murgil-Tontorra. Une ascension assez courte (2,1km) mais très raide (10,1% de moyenne) qui devrait faire des dégâts et décanter la course… si cela n’a pas été fait auparavant.

Au rayon des favoris, on pointera, outre Remco Evenepoel, le prodige Juan Ayuso, Marc Hirschi, Pello Bilbao, Carlos Rodriguez voire Simon Yates, Giulio Giccone ou Ben Healy. Du bon monde pour empêcher le Belge de remporter les lauriers pour la 3e fois.

Notons que vous aurez l’opportunité de suivre la course en direct vidéo en TV mais aussi sur notre site ! Rendez-vous dès 15h28.