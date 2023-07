Clasica San Sebastian : Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour samedi, Alaphilippe présent

Remco Evenepoel sera bien le leader de l’équipe Soudal Quick-Step samedi sur la Clasica San Sebastian dont il est double vainqueur et tenant du titre, a confirmé la formation belge en dévoilant sa sélection ce mercredi. L'épreuve sera à suivre en direct vidéo sur la RTBF samedi.

Parmi les équipiers d’Evenepoel, on retrouve notamment les Français Julian Alaphilippe et Rémi Cavagna qui viennent de boucler le tour de France. Deux Belges sont également présents : son fidèle équipier Pieter Serry et Mauri Vansevant. L’Italien Andrea Bagioli et le Britannique James Knox, précieux sur ce genre de profil, seront également de la partie pour compléter une sélection très solide.

"Nous sommes là pour un bon résultat", a déclaré le directeur sportif Wilfried Peeters. "Comme on peut le constater, on est présent avec une équipe solide et plusieurs cartes à jouer. L’équipe est confiante et motivée pour se battre jusqu’à la fin."