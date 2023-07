Clásica San Sebastián : quels seront les adversaires de Remco Evenepoel ?

Michaël Woods (Israel-Premier Tech) sera l’autre outsider de la course : il a gagné l’étape de prestige du Tour de France au Puy-de-Dôme et le classement général de la Route d’Occitanie (dont une étape) cette année. À son palmarès, on trouve des victoires notables telles que 2e de Liège-Bastogne-Liège (2018) et des victoires sur le Tour de Romandie (2021), Tirreno-Adriatico (2020) et deux étapes de la Vuelta en 2020 et 2018. C’est le genre de course qui pourrait le convenir.

Victor Lafay sera un sacré client pour le champion belge. Il avait impressionné lors des 2 premières journées de la Grande Boucle... en Espagne : à la première étape, il avait réussi à suivre les 2 ogres Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar dans la côte de Pike avant de remporter la 2e en attaquant à 1 km de l’arrivée. Le coureur de la Team Cofidis abandonnera à l’avant-dernière journée suite à une chute qui aura entraîné une commotion cérébrale légère, des sutures au visage, au coude droit et au genou gauche.

Vainqueur de la 8e étape du Giro, Ben Healy pourrait créer la surprise dans cette longue course de 230 km. Dernièrement, on l’a vu en forme dans le Grand Prix Ordizia : il termine 2e du classement général derrière Marc Hirschi (UAE Team Emirates), mais devant un Juan Ayuso qui a donc chuté lors de cette course.

Bilbao Pello et Izagirre Ion ont gagné sur une étape de la Grande Boucle et ils seront des sérieux prétendants.