Clasica San Sebastian : exploit sensationnel et souvenir impérissable pour Remco Evenepoel

19 ans et demi, l’âge de Remco Evenepoel lorsqu’il remporte la Clasica San Sebastian et marque (déjà) l'histoire du cyclisme. Le 3 août 2019, la pépite belge devient le plus jeune coureur à remporter une course World Tour. D'abord lâché, puis porteur de bidons avant une ascension en solitaire : retour sur son exploit sensationnel au Pays basque.

Remco Evenepoel est un phénomène et ça ne date pas d’hier. Première participation à une classique, première victoire. Le ton est donné. Pourtant, toutes les planètes n’étaient pas alignées ce jour-là pour Remco. Cette victoire, le jeune belge est allé la chercher au bout des tripes.