Clarence Clemons, le saxophoniste de Bruce Springsteen au passé de demi-pro du football américain

Un de ses coéquipiers se souvient également que Clarence trimbalait déjà son saxophone partout avec lui. Cet équipier, c’était Emerson Boozer, qui remportera le Superbowl avec les New York Jets en 1969. Quatre ans plus tard, Clemons rencontrera Springsteen, qui n’est pas encore star du Rock’n’roll, et va forger une amitié inaltérable avec le Boss, bien au-delà de la musique. Il jouera avec lui pendant 40 ans au sein du E Street Band. Il enflammera le public jusqu’au 18 juin 2011, date à laquelle il nous quittera à cause de complications suite à une attaque cardiaque.