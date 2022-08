Clarence B Jones compagnon de combats de Martin Luther King Jr dans la collection "A droite sur la photo"

Du boycott des bus de Montgomery jusqu'à la légendaire marche de Washington, Clarence B. Jones a été de tous ses combats. Il sera le compagnon des victoires mais aussi des moments de doute de l'homme qui a changé le visage de la démocratie américaine.

À droite sur la photo est une collection de documentaires qui raconte la vie des grands personnages de notre Histoire à partir des témoignages de celles et ceux qui furent leurs plus proches ; ces personnages, souvent anonymes, qu'a première vue on aperçoit à peine. Ceux sont eux, là... à droite sur la photo.

Ce sont ces témoins privilégiés qui nous racontent, toujours à la première personne, ce qu’eux seuls ont vu et entendu. Ces récits sont basés sur leurs témoignages directs, sous forme d’interviews, ou bien inspirés par leurs écrits et leur correspondance. Ce parti pris narratif inédit nous permet de plonger au cœur de l’Histoire. Il nous fait découvrir l’intimité de ceux dont jusqu’alors nous ne connaissions que l’histoire publique. Des évocations, particulièrement soignées, soulignent les moments forts du récit.

A voir ou à revoir le lundi 29 Août à 20h35 sur la Trois et sur Auvio.

Le programme est disponible pendant 90 jours en replay sur Auvio.