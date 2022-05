Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén

Sélectionné et remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs en 2021 au Festival de Cannes, Clara Sola est le premier film de la réalisatrice Nathalie Álvarez Mesén, née en Suède d’un père uruguayen et d’une mère costaricaine. À 33 ans, celle dont l’un des films préférés est Rosetta des frères Dardenne nous offre un superbe portrait de femme pour parler du désir féminin et traiter au passage du poids des superstitions et de la religion.

Victime d’un matriarcat, représenté par sa mère Felicia, qui n’a rien à envier à ce patriarcat que l’on a plus souvent coutume de voir épinglé (ce qui n’est pas le moindre des intérêts du film), Clara est une femme finalement plus libre que ce que laisse supposer, de prime abord, son état mental et physique. Si elle respecte jusque-là ce qu’on lui impose, elle n’est pas dupe du rôle que l’on veut lui faire jouer !

Son échappatoire et sa liberté, c’est la nature qui les lui offre. Une nature qu’elle préfère à la compagnie de ses semblables.

Insensiblement l’exemple de sa nièce, une adolescente pleine de vie qui se prépare à fêter ses 15 ans, et l’attraction pour cet ouvrier agricole - figure masculine (pratiquement la seule du film !) très loin du mâle toxique avec un grand M - finiront de la sortir de ce carcan social et culturel dans lequel elle était enserrée.

Aux frontières du fantastique (on pense à Carrie de Brian de Palma d’après Stephen King) Clara Sola, film à la fois réaliste et d’une étonnante sensualité doit beaucoup à ses interprètes (tous des non professionnels) et principalement à la danseuse Wendy Chinchilla Araya, terriblement vibrante et inspirante dans le rôle de Clara.

Clara Sola est une belle découverte… ne vous en privez pas !