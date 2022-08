Clara Luciani reverse les bénéfices du titre "Coeur" à la Maison des Femmes de Marseille

Après Respire encore et Amour toujours, Clara Luciani a trouvé le nouveau single de son album, le morceau Cœur. Un titre dans lequel elle évoque les violences faites aux femmes et pour marquer son engagement, la chanteuse a décidé de reverser les bénéfices de ce single à la Maison des Femmes de Marseille.

Après avoir dépassé les 200.000 ventes pour son album Cœur, la chanteuse sort un 45 tours spécial. Clara Luciani a décidé que son titre Cœur serait son prochain single, un single caritatif puisque les recettes de celui-ci seront reversées à l’association la Maison des Femmes Marseille Provence.

Alors que Clara Luciani s’apprête à reprendre le cours de sa tournée des Zénith, elle a choisi le titre qui lui sert désormais de quatrième single : Cœur. Une chanson rythmée par des basses et des sonorités disco derrière lesquelles se cache un texte très sombre parlant des violences faites aux femmes : "Ta peau est fine comme du papier à cigarette ; Chaque fois qu’on la frappe, il y pousse une violette ; On t’fait du mal ; J’veux pas qu’on t’fasse du mal ".

Ce titre qui ouvre l’album éponyme lui tient particulièrement à cœur. Dans une interview pour Purecharts, la chanteuse expliquait qu’elle a toujours souhaité aborder ce sujet en chanson mais qu’elle a longtemps cherché les mots justes.

"Je pense que c’est une chanson qui traite d’un sujet tellement compliqué et délicat que je ne l’aurais pas vu noyé au centre d’un album. J’avais vraiment envie qu’elle ait une place cruciale. Je me suis toujours dit, quand les chansons étaient prêtes, qu’il fallait que je commence par celle-là" confie Clara Luciani.

Ce titre engagé l’est, aujourd’hui, d’autant plus, car Clara annonce que tous les bénéfices générés par les écoutes sur les plateformes de streaming, jusqu’à la fin de l’année, seront reversés à la Maison des Femmes Marseille Provence. Une association dont elle est la marraine et qui aide les femmes victimes de violences conjugales. En plus des recettes générées par les écoutes, la chanteuse a choisi de faire dont des recettes des ventes d’un 45 tours en forme de cœur produit pour l’occasion.

Mis en vente sur le site de l’artiste, ce vinyle en forme de cœur contient le titre Cœur et une version live.