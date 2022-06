Clara Luciani refuse un selfie à une fan et se fait traiter de connasse

″Je n’aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n’aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l’aise avec l’idée d’être tout le temps confrontée à mon image.”

Elle rappelle au passage qu’elle est chanteuse et non mannequin. Et si elle est bien consciente que le bonheur qu’elle vit, elle le doit aux gens, "parfois, vous me demandez des photos quand je suis en pyjama et que je sors de mon tourbus, ou quand je suis vraiment pressée, ou juste des jours où je préférerais être une petite souris et pouvoir passer inaperçue".