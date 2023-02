Clara Luciani : on pourra voir son documentaire en Belgique et ce sera sur Tipik!

Disponible sur une célèbre plateforme de streaming en France, le doc sur Clara Luciani n'était pas disponible sur la filiale belge. Les Belges pourront bien le voir et ils ne devront pas payer d'abonnement pour ça puisque ce sera sur Tipik en mars. Plus d'infos très bientôt.

Une caméra l’a suivie pendant 2 ans, au moment de la conception de son dernier album Coeur et jusqu’à l’un de ses concerts récents à l’Accor Arena. La chanteuse reviendra bien sûr sur son parcours, l’enfant qu’elle était, son engagement féministe après l’impact de La Grenade, et son énorme succès qui a fait d’elle l’une des chanteuses à avoir vendu le plus d’albums l’année dernière et qui la voit encore nommée cette année aux Victoires de la musique.

En postant le teaser sur son Insta, Clara Luciani a écrit que ce qui lui plairait, ce serait "que ce documentaire donne de l’espoir, qu’on se dise : c’était pas gagné pour elle mais elle l’a fait, du coup nous aussi on peut le faire".

Madonna, la première, avait montré les coulisses (mais mises en scène) dans In Bed with Madonna en 1991. Et il y a encore 10 ans, une artiste comme Katy Perry arrivait avec un documentaire quelque peu innovant en laissant une caméra pénétrer dans son intimité. On était aussi plus habitué à voir un portrait d’artiste en forme de bilan de carrière voire en forme d’hommage parce que disparu comme Amy Winehouse. Mais ces dernières années, la mode est passée aux documentaires presqu’immédiats. Plus le temps d’attendre, parce que dans ce monde où tout va plus vite, on peut retomber aussi vite qu’on a grimpé. Aussi, à l’heure des réseaux sociaux qui ont ouvert une porte dans l’intimité des stars, il faut aller plus loin. Et puis le documentaire vaut la peine car il est aussi un bel outil promotionnel pour un.e chanteur.euse avec en plus la possibilité d’être vu.e par des millions de personnes via le streaming. On ne les compte plus : Billie Eilish, Beyoncé, Angèle, Orelsan, Kanye, @Lady Gaga, Bigflo & Oli, Pink, Arianna Grande, Jennifer Lopez, Selena Gomez…et donc Clara Luciani qui a certainement beaucoup de choses intéressantes à nous faire voir et à nous raconter. Vivement.