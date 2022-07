Clara Luciani marque son amitié avec Julien Doré à vie

Entre Clara Luciani et Julien Doré, c’est l’amitié totale depuis longtemps et les preuves ne manquent pas. Les deux artistes sont de réelles âmes sœurs amicales. Déclarations, surprises, taquineries, les gestes sont nombreux. Récemment, Julien avait surpris son amie pour son anniversaire en affichant une grande banderole à la sortie de son tour bus mais la dernière folie, c’est Clara Luciani qui l’a faite. La chanteuse de 30 ans s’est fait tatouer "Juju for ever" sur l’avant-bras !