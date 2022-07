Clara Luciani : "Je me sens plus en paix avec moi-même"

Dimanche soir, Clara Luciani a clôturé cette édition des Francofolies de Spa. L’équipe de Vivacité était sur place et a eu l’occasion de lui poser quelques questions. Une interview à cœur ouvert dans laquelle Clara Luciani expose sa sensibilité, ses préoccupations et ses plus beaux souvenirs de concert.

Clara Luciani se rappelle avec émotion de la première fois que le public a chanté ses chansons, son album venait de sortir et le public a chanté le titre Les fleurs. Elle se souvient "être sortie de scène avec les larmes aux yeux" et avoir dit à son papa qui était là, "tu te rends compte papa, ils connaissaient les paroles et tout". Ce sentiment de plénitude elle le ressent encore aujourd’hui quand le public chante ses chansons, "c’est fou !".

L’interprète de Respire encore, confie également craindre de n’être l’artiste que d’un titre. Elle pense qu’elle ne sera jamais rassurée et continue de faire ses preuves puisque rien n’est jamais acquis dans ce métier.

Le public de Clara a réservé un accueil triomphal à son dernier album, Cœur. Un succès auquel elle ne s’attendait pas. Sortir un album disco à un moment où les gens étaient encore fort préoccupés par la covid était un défi audacieux que la chanteuse a relevé haut la main.

Le jour de ces 30 ans, en plus du cadeau exceptionnel de son ami julien Doré, Clara confie avoir pris conscience de tout ce qu’elle a accompli durant cette décennie. Elle a déjà réalisé de nombreuses choses qu’elle avait prévu de faire dans sa vie.

Aujourd’hui, elle se sent plus en paix, plus en phase avec elle-même et ça se ressent sur scène. Elle semble plus épanouie, elle sent qu’il y a eu un avant et un après album elle est plus en accord avec son corps et essaye de vaincre ses complexes.

Des confidences qui donnent envie de découvrir la suite de son parcours.