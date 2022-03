Clara Luciani interprète son nouveau single "Amour Toujours" en exclusivité sur la scène de The Voice Belgique !

Invitée de choix pour ce quatrième Live, Clara Luciani nous fait l’honneur de performer son nouveau titre "Amour Toujours" sur la scène de The Voice Belgique. Issu de son nouvel album "Cœur", ce titre compte déjà plus de 5 millions de streams sur la plateforme Spotify. Accompagné d’un clip vidéo exceptionnel, le titre "Amour toujours" séduit toutes les générations grâce à son originalité. La révélation française a récemment été récompensée pour la seconde fois aux dernières Victoires de la Musique.

Son album "Cœur" présente de très grosses influences disco avec ses titres plus entraînants les uns que les autres. Fortement inspirée par le groupe phare ABBA, l’artiste française ne cesse de surprendre avec ses textes poignants et ses mélodies qui sortent de l’ordinaire. Une prestation qui a fait bouger le studio et nos coachs !