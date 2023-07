Clara Luciani, enceinte, de retour sur scène avec son chéri Alex Kapranos

Ce week-end, Clara Luciani était en mode fête. Enceinte de son premier enfant, elle rejoint samedi son célèbre compagnon Alex Kapranos sur scène, le leader du groupe anglais Franz Ferdinand. Et en plus, ce lundi 10 juillet, elle fête ses 31 ans !

Décidément, Clara Luciani se souviendra de cet été 2023. Enceinte de son premier enfant, elle est partie se ressourcer dans un hôtel cinq étoiles à Flayosc, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En pleine préparation de son 3e album, la chanteuse souffle un peu, loin de l’agitation et des studios, puisqu’elle devrait mettre son bébé au monde d’ici peu.

Cela faisait six mois que Clara Luciani n’était pas montée sur scène. Elle a fait une exception ce samedi 8 juillet en rejoignant par surprise son amoureux et récent mari, de 20 ans son aîné, – ils se sont mariés discrètement en mai dernier en Écosse où Alex possède une maison, entourés de leurs amis, musiciens et famille —, qui se produisait avec son groupe Franz Ferdinand, au festival Le Musilac à Aix-les-Bains en Savoie. Un moment d’autant plus mignon vu que c’est là même où ils se sont rencontrés il y a 4 ans !

Les chanceux festivaliers savoyards ont pu vivre une scène pleine de complicité entre Alex Kapranos et Clara Luciani, un moment touchant que la chanteuse a partagé en story Instagram: "Remonter sur scène après 6 mois et avec mon +1", a-t-elle écrit.