Clara Luciani dépasse les 200.000 ventes pour son album "Cœur"

"Je dis toujours que le premier album, on l’écrit vraiment pour soi parce qu’on n’a pas grand-chose à perdre ni personne à décevoir à part les proches. Et c’est vrai que pour le deuxième album, je me disais : 'Il y a quand même 300.000 personnes qui ont acheté le premier disque et qui probablement attendent la suite'. Je n’avais envie de décevoir aucune de ces 300.000 personnes-là. C’était évidemment beaucoup, beaucoup de stress" confiait d’ailleurs l’artiste à Pure Charts en juin 2021.

Acclamé par la critique, classé numéro en France à sa sortie, Cœur, porté par les singles Le reste ou Respire encore avait franchi le premier palier des 100.000 ventes en novembre dernier. Ses récompenses comme 'artiste féminine de l’année' et 'album de l’année' aux dernières Victoires de la Musique ont vraisemblablement aidé à doper encore davantage les ventes.

Il est donc certifié cette semaine double disque de platine par le SNEP, avec 202.300 copies. L’album se classe même toujours dans le top 10 des ventes dans l’Hexagone.

Clara Luciani, heureuse de la nouvelle, a réagi sur Instagram : "Tellement reconnaissante envers vous qui avez acheté ce disque déjà 200.000 fois. J’espère qu’il continuera longtemps de vous faire danser, sourire et respirer/transpirer encore !"