Clara Luciani continue à s’engager auprès des femmes dans son clip 'Coeur'

Alors qu’elle a reversé les bénéfices du titre "Coeur" à la Maison des Femmes de Marseille, Clara Luciani continue à montrer son engagement auprès des femmes à travers de son tout nouveau clip.

Ce quatrième single de son album Coeur est une chanson forte avec un texte puissant qui aborde les violences faites aux femmes. Il fait également écho à son titre "La grenade". "Je me suis toujours sentie capable d’en parler en chanson et j’ai toujours senti que c’était une mission. Je cherchais juste les mots justes et ça m’a pris un peu plus de temps. […] Je pense que c’est une chanson qui traite d’un sujet tellement compliqué et délicat que je ne l’aurais pas vu noyée au centre d’un album. J’avais vraiment envie qu’elle ait une place cruciale. Je me suis toujours dit, quand les chansons étaient prêtes, qu’il fallait que je commence par celle-là" avait expliqué Clara Luciani à Pure Charts.

Les images du clip ont été choisies tout aussi minutieusement que les paroles de la chanson. La chanteuse, qui tient dans sa main un cœur orné de strass, a souhaité mettre en lumière plusieurs femmes de différentes couleurs de peau, de taille et de genre. Lorsqu’elle dit "L’amour ne cogne que le cœur " ou encore "L’amour, l’amour n’a jamais tué personne" des gros plans sont filmés sur ces femmes afin de montrer l’importance ses mots.