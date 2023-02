Clara Lassaux, championne de Belgique de badminton, une future avocate qui rêve de JO

Contrairement à Lianne, Clara ne fait pas du badminton à temps plein. Et elle n’a plus le statut adeps qui lui permettait de vivre plus confortablement son sport études : "J’ai perdu mon contrat à l’ADEPS il y a 2 ans. Du coup je ne bénéficie plus de toutes ces aides que j’avais précédemment. Maintenant j’ai un petit travail le dimanche pour gagner un peu d’argent, j’essaie de me débrouiller par moi-même. Heureusement, que ma Fédération intervient dans mes déplacements et m’aide beaucoup financièrement. Du coup, je ne dois pas payer trop de ma poche".

Clara ne s’arrête jamais. Mais elle est heureuse de mener de front études de droit et sport de haut niveau : "Ça m’est déjà arrivé d’avoir envie de tout claquer. Mais en réalité j’ai vraiment besoin des deux. Parce que quand l’école ça devient dur, on peut se dépenser au badminton. Et quand le "bad", ça devient dur, on peut se dépenser à l’école d’une autre manière. Je n’envie pas spécialement les gens qui font uniquement le bad parce que pour moi, c’est important d’avoir aussi un bagage si jamais on se blesse, ou qu’au final le badminton ça nous plaît plus, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver".