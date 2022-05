Clara! : la sorcière du rythme qui fait suer les dancefloors à grosses gouttes

Qui sont les artistes qui t’inspirent et t’influencent dans le reggaeton ?

Il y en a beaucoup. Je pense notamment à Tomasa del Real, Dj Gigola, Bad Gyal, Sassyggirl, La Zowi, Bea Pelea, Sara Hebe… Il y a eu aussi l’arrivée d’un mouvement très cool qui s’appelle le neo perreo. C’est un nouveau type de musique mais c’est aussi un label. Il est présent un peu partout en Amérique latine. Un vent de fraîcheur souffle sur le reggaeton et il intègre une véritable philosophie alternative à ce dernier. Je suis heureuse de pouvoir jouer à la Rotonde avec des artistes comme DJ Python, Badsista et Tarta Relena. Lorsqu’on discutait avec le Botanique à propos des modalités du concert, nous avons directement proposé DJ Python car on savait qu’il était en Europe et en fait, ils l’avaient déjà contacté. C’est vraiment l’exemple parfait d’un musicien qui s’approprie un genre à la perfection. Il a un côté beaucoup plus électronique mais sa musique est hyper douce. Ce dernier propose une déconstruction du genre. Son univers est lié à la sensibilité et au fait de montrer qu’il n’est pas honteux de ressentir ses émotions quand on est un homme. Badsista, elle est badass et juste trop cool puis elle est en lien avec l’univers queer. Ça va être très rigolo. Tarta Relena, je l’adore tout simplement.