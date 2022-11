Clara, adolescente et diabétique : "une fois qu'on a compris que la maladie sera là pour toujours, on peut vivre normalement"

En Belgique, environ 3.400 enfants sont aujourd'hui atteints de diabète. Ce fut le cas pour Clara Desama, 17 ans, insulino-dépendante depuis maintenant trois ans. "Il y a des jours où tout se passe bien quand c'est stable. Mais quand on a une hypoglycémie, on a des symptômes du type maux de tête ou tremblements, on n'a plus du tout de concentration et c'est très compliqué".

Nécessitant un traitement contraignant, une discipline alimentaire strict, cette maladie chronique est sans doute plus difficilement vécue encore lorsqu'elle se déclare à l'adolescence. "On se dit : pourquoi moi? pourquoi ça m'arrive ? pourquoi je ne peux rien faire comme les autres ?", raconte Clara, "on a envie de tout lâcher mais on ne peut pas car c'est vital".