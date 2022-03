"Claque", "humiliation absolue" : le Clasico Real Madrid – Barcelone vu par la presse espagnole

Une victoire retentissante. Dans les chiffres et dans la prestation. Le succès du FC Barcelone 0-4 au stade Santiago Bernabeu face au Real Madrid a évidemment fait bondir la presse espagnole lundi matin, de joie ou d’étonnement selon qu’elle soit catalane ou castillane.

Débordé de toute part et sans doute bien content de s’en sortir avec seulement 4 buts encaissés, le Real Madrid a reçu "une claque de celles qui font mal" selon Marca qui a vu un leader "méconnaissable" et "disparu sans Karim Benzema". Sur sa Une, le quotidien espagnol précise également que "Thibaut Courtois a sauvé les siens d’un résultat encore plus sévère."

Pour AS, ce fut "une nuit sombre" pour "le pire Real Madrid", "détruit" par un FC Barcelone qui peut se mettre à "fantasmer sur la Liga".