" Ici tout commence reste une expérience qui aura été géniale et hyper formatrice", poursuit la comédienne, "J’avais envie de quitter la série parce que c’est un rythme très particulier et j’avais besoin de me retrouver un petit peu pour moi. (…) Dans ma conception du métier d’acteur, il y a le fait de changer tout le temps de personnage et de toucher à plein de choses. Et là, je sentais que je commençais à être frustrée. (…) Et aujourd’hui j’ai envie d’autre chose. Notamment d’écrire, et de m’essayer à d’autres formats. (…) Mais j’adore cette série, j’aime tout le monde très fort et ça me manque déjà".