Clap de fin pour "Wavre sans glace"

De son côté, la ville relève déjà des résultats positifs.

" Nous voulions en tout cas jouer la carte de l'exemplarité précise Carine Girboux, en charge de la communication. Le budget des animations de fin d'année a été sensiblement diminué et le choix d'une patinoire à rollers s'est inscrit dans cette même démarche de sobriété:

" Avant la crise énergétique, la consommation de ce genre de patinoire de 400 mètres carrés pouvait atteindre plus de 20.000 euros pour créer et maintenir la glace. Dans le contexte de crise énergétique, avec les prix qui ont augmenté, ce montant aurait encore été supérieur, on l'a en tout cas économisé. "

L'expérience sera-t-elle renouvelée? Il faudra attendre que le bilan soit tiré dans les tous prochains jours pour en avoir une idée.