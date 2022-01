Clap de fin pour Verminator : Thomas Vermaelen en 11 dates clés

Libre de s'engager où il le souhaite, Thomas Vermaelen s'envole pour le Japon mais ne part pas bien loin du Barça puisqu'il s'engage au Vissel Kobe, club très proche des Barcelonais grâce à son sponsor japonais Rakuten.

Là-bas, Vermaelen rejoint des grands noms du Barça comme Andres Iniesta et David Villa et retrouve petit à petit du temps de jeu. 8 rencontres en 2019, 14 en 2020 et 23 en 2021 pour sa dernière saison.

Vainqueur de la Coupe de l'Empereur en 2019 et de la Supercoupe du Japon en 2020, le défenseur élargi encore un peu son palmarès au pays du soleil levant et conclut une carrière faite de hauts et de bas mais qui l'aura vu rivaliser avec les meilleurs défenseurs du monde lorsque son corps le laissait tranquille.