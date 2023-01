Clap de fin pour Sacha et Pikachu : les secrets du succès de Pokémon

Depuis ses débuts, la marque a su s’adapter à son époque en proposant des jeux vidéo qui évoluent parfaitement avec leur temps. Avec ses combats en arène, les stratégies à développer, l’option multijoueur et la possibilité de collectionner des cartes virtuellement, Pokémon a révolutionné l’approche de jeu. Mais ce qui fait réellement la force de cette franchise, c’est l’interconnexion qui existe entre ses différents supports. Ainsi, à chaque fois qu’une nouvelle version de Pokémon est diffusée, les mangas, jeux vidéo, cartes ou encore applications smartphones s’alignent afin de garder la même ligne éditoriale. Le lancement de Pokémon Go en 2016 a été un coup de génie qui démontre la puissance et l’influence quasi intacte du géant japonais plus de 25 ans après sa création.

La longévité de la franchise témoigne de sa capacité à se renouveler et à s’adresser aux nouvelles comme aux anciennes générations. Avec plus d’un milliard de chiffres d’affaires, Pokémon est aujourd’hui l’une des compagnies les plus lucratives du monde.