Clap de fin pour "Prière d’enquêter" : pour Mathieu Spinosi, "il aurait pu y avoir une suite"

Malgré de belles audiences, la série "Prière d’enquêter" n’a pas été renouvelée par France Télévisions. Une déception pour Mathieu Spinosi, l’un des deux acteurs principaux.

L’épisode de "Prière d’enquêter" intitulé "Une âme perdue" et diffusé le 21 mars dernier sur La Une sera le dernier de la série. Malgré de bonnes audiences, Anna Holmes, directrice des programmes de France Télévisions, a en effet annoncé "avoir fait le tour de la série", qui a par conséquent été annulée au bout de six épisodes. Un choix qui s’explique notamment par la thématique atypique de "Prière d’enquêter", mettant en scène une flic et un moine faisant équipe pour résoudre des crimes. "La chose la plus dure, c’était de mêler la religion et l’enquête", rapporte ainsi Anna Holmes. Cela dit, elle admet également avoir mis de côté cette série au profit d’autres programmes : "Si on veut lancer des pilotes, il faut arrêter certaines fictions", confie-t-elle à Allo-Ciné.