Clap de fin pour Marta, émue après l’élimination du Brésil : "Je n’imaginais pas cette Coupe du monde, même dans mes pires cauchemars"

Eliminé dès la phase de poules de la Coupe du monde féminine après son partage face à la Jamaïque, le rêve brésilien s’achève beaucoup trop vite. Si le Mondial féminin perd une grande nation aussi vite dans la compétition, il dit également adieu à Marta, véritable légende du sport.

A 37 ans, et après six Coupes du monde, la numéro dix de la Seleçao confirme qu’elle prend sa retraite internationale. "Il est difficile de parler dans un tel moment. Ce n’est pas la Coupe du monde dont je rêvais, même dans mes pires cauchemars. Mais ce n’est que le début. Le peuple brésilien a demandé une refonte de l’équipe, et c’est ce qui s’est passé. Je suis la seule ancienne, avec Tamires. L’équipe est composée de filles talentueuses, avec un avenir prometteur."

Avant de poursuivre. "Je veux que les Brésiliens gardent la même passion que depuis le début de la Coupe du monde. J’espère qu’ils continueront à nous soutenir car les choses ne se font pas du jour au lendemain. Nous voyons des équipes, qui, avant la Coupe du monde, encaissaient sept à dix buts et désormais elles se battent à armes égales avec les plus grandes nations. Cela montre l’évolution du football féminin. Il est un produit rentable que les gens aiment regarder".

Emue, celle qui a inscrit 17 buts en phase finale de Coupe du monde, conclut. "Marta s’arrête ici. Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion de participer à une dernière Coupe du monde. Et heureuse de ce qui se passe dans le football féminin au Brésil et dans le monde entier. Continuez à les soutenir car ce n’est que le début pour elles".