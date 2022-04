Clap de fin pour les B- 52’s

Les B-52’s viennent d’annoncer leur tournée d’adieu.

Le groupe déjanté annonce ainsi cette dernière tournée baptisée "final tour ever on Planet Earth" qui s’étalera sur 15 dates américaines et se terminera à Atlanta, Georgie, pas loin de là où tout avait commencé pour la formation il y a 45 ans.

La tournée débutera à Seattle le 22 août et s’arrêtera à Las Vegas, San Francisco, Chicago, Washington et l’espace de deux soirées à New York.

"Qui aurait pu imaginer que ce projet qui est né uniquement pour s’amuser et faire de la musique dans des fêtes chez des amis à Athens en 1977 se serait transformé en cette grande carrière de 45 ans portée par des tournées à travers le monde" a précisé la cofondatrice Kate Pierson à propos du succès de B-52’s.

L’autre chanteuse, Cindy Wilson, a ajouté : "Ça a été un parcours sauvage, c’est certain. On se sent vraiment béni d’avoir eu cette carrière incroyable encourageant les gens à danser, et à chanter avec nous et leur faire ressentir qu’ils pouvaient être ce qu’ils avaient envie d’être au sein de notre musique".

La voix masculine du groupe, Fred Schneider, a précisé : "Il n’y a personne qui ne sait faire la fête comme nous savons le faire, mais nous avons près d’un demi-siècle sur la route derrière nous, il est temps de proposer une dernière grosse fiesta avec nos amis, notre famille… et nos fans".

Précisons que les B-52's sont, comme R.E.M., originaire de la ville d'Athens et que les deux formations ont toujours été amies.