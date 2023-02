Clap de fin pour le Fund Belgian Music, le fonds de soutien aux artistes belges

Le Fund Belgian Music (FBM), le fonds qui avait été mis en place il y a trois ans pour soutenir le secteur de la musique belge durant la crise sanitaire, cesse ses activités, annoncent jeudi par communiqué la Sabam et Playright, ses fondateurs, qui n'arrêtent pas pour autant leur collaboration. Que du contraire.

Au total, le fonds a permis de soutenir 189 projets musicaux pour un montant total de près de 400.000 euros. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a fragilisé de nombreux artistes qui ont notamment vu leurs tournées annulées, le Fund Belgian Music a permis de "contribuer à la relance de nouveaux enregistrements musicaux de nos artistes pendant la période covid", fait valoir Fabian Hidalgo de la Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis (Facir).

Afin de continuer à soutenir les artistes et leurs projets musicaux, PlayRight (la société qui collecte, gère et répartit les droits voisins des artistes interprètes en Belgique) et la Sabam (la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs) ont décidé de renforcer leur collaboration. Leurs fonds culturels respectifs, PlayRight+ et Sabam for Culture, se concerteront "pour encore mieux aider la création, la production et la diffusion de nouvelle musique", indiquent-ils jeudi, soulignant que le solde des dons du FBM sera versé à Live2020, le fonds de soutien du secteur du live.

"La crise aura eu comme mérite de nous rassembler autour d'un même projet. La collaboration entre les fonds Sabam for Culture et PlayRight+ au sein du Fund Belgian Music a ainsi prouvé sa pertinence et son efficacité. Elle ne s'arrêtera pas là. Nous continuerons, à l'avenir, d'unir nos forces afin de soutenir nos membres en commun. Pour les auteurs-compositeurs-interprètes, les droits d'auteur et les droits voisins sont finalement les deux faces d'une même pièce", conclut Christian Martin, président de PlayRight.

Le Fund Belgian Music avait été créé, en pleine crise du Covid, conjointement par PlayRight+, Sabam for Culture, Facir et Muziekgilde, en collaboration avec la fondation Roi Baudouin. Son objectif était de répondre à la demande pressante du secteur de soutenir financièrement la création de nouveaux enregistrements musicaux. Son financement provenait des dons d'entreprises, d'amateurs de musiques et d'artistes.