Clap de fin pour la ZLAN 2023 et nouvelle compétition TrackMania pour ZeratoR

Finalement, c’est Lockness qui s’imposera 4 à 1, l’ayant emporté sur le jeu mystère, TrackMania, You Suck at Parking et Northgard. Il n’aura pas laissé beaucoup d’opportunités à son adversaire qui n’a remporté que la manche dont il a choisi le jeu.

Lorsqu’il a fallu clôturer son événement, ZeratoR a comme à son habitude livré quelques annonces sur ses prochains projets. Il y aura donc une ZLAN 2024, c’est officiel. Mais aussi et surtout : ZeratoR a annoncé une nouvelle compétition "Ascension". La première édition se déroulera sur TrackMania, terrain connu pour le streameur, puis chaque année sur un nouveau jeu. Des événements ont été annoncés dans plusieurs villes françaises en juin, en juillet et en octobre. Plus d’infos devraient suivre.