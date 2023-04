Clap de fin pour la série policière "Tandem"

Après sept saisons ayant attiré des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, la série policière portée par Stéphane Balncafort et Astrid Veillon se termine. Un ultime chapitre à découvrir dès le samedi 15 avril sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

"Une fois qu’on est au sommet… est-ce qu’on attend que ça redescende et qu’on nous montre le chemin de la sortie ? Ou on se dit : on est arrivés là, on arrête maintenant ?". Ce sont les questions qui ont traversé Astrid Veillon, héroïne de la série Tandem depuis maintenant sept ans. Gros carton en France et en Belgique, le feuilleton met en scène les enquêtes policières de Léa Soler (Veillon) et Paul Marchal (Stéphane Blancafort) qui en plus d’être son coéquipier est aussi son ex-mari…

Un point de départ qui a permis aux scénaristes de jouer à la fois sur le registre dramatique et sur celui de l’humour. Et la formule fonctionne, puisque la série enregistre de très bonnes audiences depuis son lancement.

Malgré ce succès au long cours, l’actrice française ne se voyait pas continuer plus longtemps : "Je me suis rendue compte qu’on commençait un peu à tourner en rond. Le public se lasse, nous on se lasse… Il n’y a plus la même énergie, c’est humain […] Personnellement, je trouvais qu’on n’avait plus grand-chose à raconter, et j’avais trop d’amour et de respect pour cette série pour continuer ainsi", confiait-elle récemment dans une interview accordée à Ciné-Télé-Revue.