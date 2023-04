Clap de fin pour La Ruche à Gembloux

Pourquoi le taire, toutes ces bonnes volontés ont aussi fini par s'essouffler un peu et même par ressentir une certaine fatigue . Prêter l'oreille à ces parcours laisse des traces, les rencontres sont riches mais elles peuvent aussi être éprouvantes :

" C'est une aventure parfois rude sur le plan émotionnel poursuit Laurence Nazé; on rit, on pleure et on s'attache aussi aux personnes qu'on rencontre, donc après 5 ans, on ressent, c'est vrai, une certaine fatigue émotionnelle. Quand on a fait la dernière réunion dans le bâtiment, il y a eu beaucoup de larmes, ce lieu est lié à tellement de moments, tant pour les bénévoles que pour les hébergés; certains sont d'ailleurs aujourd'hui en Angleterre et ils parlent de Gembloux comme de leur seconde patrie. "

La Ruche s'arrête donc mais la solidarité n'a peut-être pas dit son dernier mot. Puisque le bâtiment existe, le collectif aimerait suggérer au politique de le transformer en ILA. C'est une petite structure d'accueil locale pour demandeurs d'asile - pris en charge selon certains critères spécifiques - mais prise en charge cette fois par une ONG ou un CPAS.