Clap de fin pour l'ancien bâtiment de la banque Fortis à Namur

Finir en beauté et de manière festive. Tout le week-end, l'ancien bâtiment de la banque Fortis situé rue des carmes a accueilli un exposition intitulée " Bruut" et qui a a fait la part belle aux tags ,grafs et DJ. De la couleur, il y en a partout : sur les murs, les sols, les plafonds, les caisses , les coffres , les toilettes... Et les visiteurs sont plutôt amusés : " J'ai bien connu cette banque , c'est ici que je venais chercher des sous il y a quelques années , alors voir les caisses "taggées", c'est assez rigolo" commente cet ancien client. Pour ce dernier week-end de clôture, une vingtaine d'artistes proposent leur travail . Comme Sophie Verhulst, peintre : " on a rarement l'habitude de pouvoir travailler sur de si grandes surfaces...Il n'y pas de concours , pas de contrainte , on doit juste mettre de la peinture sur les murs et se lâcher , c'est un vrai plaisir !"