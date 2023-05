Clap de fin pour Jean-Baptiste Maunier dans "Demain nous appartient"

Suite à l’arrestation de son personnage Benoît par la police, Jean-Baptiste Maunier quitte le casting de "Demain nous appartient". Un départ définitif ?

Courant du mois de mars, on vous annonçait l’arrivée à Sète de Benoît, un nouveau personnage interprété par l’acteur Jean-Baptiste Maunier. Au fil des épisodes, le mystérieux et énigmatique prof de SVT s’est toutefois révélé être un dangereux tueur en série, que la police est finalement parvenue à arrêter au terme de trois mois de poursuites, dans l’épisode de ce vendredi 28 avril…

Dès lors que son personnage est derrière les barreaux, Jean-Baptiste Maunier ne devrait donc pas apparaître dans les prochains épisodes. L’acteur, d’ailleurs, a confirmé sur Instagram que l’aventure "Demain nous appartient" était pour lui bel et bien terminée. "J’ai adoré interpréter le personnage de Benoit Letellier et vu les nombreux messages reçus ou commentaires laissés, je vois que vous avez adoré me détester et c’était bien le but !" poursuit-il ensuite, avant de remercier la production et les équipes techniques de la série aux côtés desquelles il a travaillé ces derniers mois.