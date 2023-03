Clap de fin pour "Ennemi public" : "C’est la saison finale où le puzzle se met en place"

Ennemi Public, c’est une belle aventure de dix ans déjà ! Après deux saisons à succès, des personnages forts, du suspense et de l’émotion… Voici le dénouement tant attendu de la série phare de la RTBF ! Découvrez la troisième et dernière saison de six épisodes dès le 12 mars. François Heureux en parle avec Stéphanie Blanchoud et Angelo Bison, deux des acteurs de la série.

L’histoire suit Guy Béranger (Angelo Bison) qui est en liberté conditionnelle chez les moines de Vielsart après avoir passé 20 ans en prison pour l’assassinat de cinq enfants. Il est sous la protection de l’inspectrice Chloé Muller (Stéphanie Blanchou), persuadée qu’il va récidiver. "C’est une saison qui se concentre plus sur les personnages et leur intimité. On rentre un peu plus dans tout ce qu’on a laissé en hors-champ dans les deux premières saisons. Il y a tout un pan du personnage de Chloé qui va être découvert pendant ces six épisodes." explique Stéphanie Blanchoud.

Cette saison, comprenant six épisodes d’une heure, est décrite comme "beaucoup plus serrée" et "beaucoup plus tendue" par Angelo Bison. "On va rentrer un peu plus dans la tête de Béranger. Va-t-il aller vers la rédemption ou va-t-il être envahi par ses vieux démons ?"

"C’est vraiment la saison finale où le puzzle se met en place. C’est une saison qui boucle l’ensemble des saisons, et donc on comprend les tenants et aboutissants et notamment la relation entre Chloé et Béranger." ajoute Angelo Bison.