Clap de fin pour Dreams, l'outil de création de jeux de la PlayStation

Sorti en 2020 sur PlayStation 4, Dreams était un titre pas comme les autres. Imaginé par Media Molecule (à qui l’on doit la série des Little Big Planet), Dreams n’était pas un jeu vidéo traditionnel, mais proposait de nombreux outils aux joueurs, afin de leur permettre de créer tout ce qui leur passait par la tête.

Au fil des années et des contenus partagés par les créateurs, Dreams a accueilli des mini-jeux, des films, et même des copies de jeux célèbres. Mais malgré l’enthousiasme des fans et l’énergie des développeurs (qui organisaient notamment des événements comme la DreamsCom, ou la cérémonie des Impy Awards), le titre n’a jamais réellement séduit le grand public.

Voilà pourquoi le jeu ne sera pas prochainement plus mis à jour. "Alors que nous continuons à évaluer et à faire évoluer nos priorités pour le studio et Dreams, nous avons pris la décision difficile d'arrêter la prise en charge de Dreams après le 1er septembre 2023 pour nous concentrer sur un nouveau projet passionnant", peut-on lire sur le blog de Media Molecule.

Concrètement, Dreams sera toujours jouable, et disponible sur le PlayStation Store. Mais il n’y aura plus d’événements ni de mises à jour. Ce qui signifie que le mode multijoueur, pourtant annoncé par le studio, est abandonné, et que Dreams ne connaîtra jamais de version pour la PlayStation 5 et le casque PlayStation VR 2.

Enfin, dans quelques semaines (Media Molecule parle de la fin du mois de mai), chaque joueur sera limité à un stockage de 5 Go pour partager ses créations. Le studio annonce également que les meilleurs contenus continueront d’être partagé sur les réseaux sociaux.

"Media Molecule travaille sur un nouveau projet. Nous ne sommes pas encore prêts à en parler, mais nous pouvons confirmer qu'il ne s'agit pas de Dreams 2, ni d’un projet dans la marque Dreams", annonce le studio. Bref, l’aventure Dreams est bel et bien terminée.