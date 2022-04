Clap de fin pour Bruce Willis : Jérôme de Warzée revient sur cette perte dans le cinéma

Jérôme de Warzé, comme le reste du monde a été assez choqué d’apprendre que Bruce Willis a décidé d’arrêter sa carrière. Loin d’être de sa propre volonté, l’acteur a annoncé avoir pris cette décision suite à des problèmes de santé, plus exactement l’aphasie, un trouble affectant la capacité de s’exprimer et de comprendre la langue orale et écrite, dont il souffre.

Jérôme aura tout tenté pour le convaincre de rester…

"Est-ce vraiment une raison pour prendre ta retraite ? Regarde Charles Michel, il est chauve, mais tu l’as déjà entendu parler anglais ? Il en est atteint, manifestement, ça ne l’empêche pas de bosser ! ".