Clap 200e en Premier League : "L’effet De Bruyne", ou l’art de rendre probable l’improbable

Quand il débarque donc en Premier League à l’aube de l’été 2015, Kevin De Bruyne réunit tous les ingrédients pour devenir un futur très grand. Il vient de marcher sur la Bundesliga avec Wolfsburg (10 buts, 21 passes décisives !) et veut effacer la cuisante erreur de parcours Chelsea signée quelques années plus tôt. Revanchard et ambitieux et donc forcément dangereux.

Disparu quelques mois plus tôt, notre fameux "effet Kevin De Bruyne" refait donc très vite surface. Parce que le Diable rouge fait aussi sans doute partie de cette (petite) gamme de joueurs qui carbure à la confiance. Son diesel à lui ? La joie de jouer, la confiance de ses pairs et une certaine liberté dans ses mouvements.

Débarqué à l’Etihad Stadium en 2016, Pep Guardiola le comprend très vite. De chef d’orchestre, De Bruyne passe donc maestro. Les clés du camion mancunien lui sont confiées et tous les ballons se mettent à transiter par ses pieds.

En 6 saisons, De Bruyne a su prendre une importance capitale dans le jeu mancunien. Son tableau de chasse ? 3 titres de champion d’Angleterre, 1 FA Cup, 5 League Cup et un titre de meilleur joueur du championnat lors de la saison 19/20. Ses stats personnelles ? 49 buts et 81 assists en 199 matches de Premier League (dont 3 avec Chelsea).

Discret mais perceptible à Genk, disparu à Chelsea, en pleine recrudescence en Bundesliga, l’effet De Bruyne atteint donc finalement son apogée sous Guardiola. Cet effet qui fait que dès que KDB a la balle dans les pieds, on sent qu’il peut se passer quelque chose. Pas forcément qu’il va se passer quelque chose mais bien qu’il peut se passer quelque chose. La nuance est infime mais primordiale.

Une passe, un décalage, un crochet, un contrôle, un tir, De Bruyne suscite désormais la crainte.

Et quelques années plus tard, je pense avoir enfin trouvé la meilleure définition de l’effet Kevin De Bruyne. Même sans rien faire, il s’érige désormais comme une menace potentielle, un danger permanent. En fait, il a tout simplement su rendre probable l’improbable.