Clap 100e pour Thibaut Courtois avec les Diables Rouges

Depuis ses débuts sous le maillot national, Thibaut Courtois a signé 49 cleesheet. Cela signifie que s’il n’encaisse pas aujourd’hui face aux Croates, le portier noir-jaune-rouge aura gardé ses filets inviolés une fois sur deux. À noter qu’il a réalisé sa meilleure série entre mars 2019 et novembre 2020 avec huit cleensheets consécutives.



Sur les 99 rencontres qu’il a disputées, Courtois a encaissé 78 buts et engrangé 72 victoires, 13 nuls et 14 défaites. Il est devenu, comme nos Diables actuels, un habitué des grandes compétitions avec à son actif trois Coupes du monde (2014, 2018, 2022) et deux Championnats d’Europe (2016 et 2020).