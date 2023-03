"Clandestine" d’Alain Berenboom, un roman d’espionnage dans la Russie de Poutine

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit Alain Berenboom, avocat connu pour avoir défendu le Roi Albert II dans la procédure de reconnaissance en paternité intentée par Delphine Boel, mais aussi romancier depuis une trentaine d’années. Il vient présenter son roman Clandestine sorti aux éditions Genèse.

Se déroulant majoritairement à Bruxelles, le roman a pour personnage principal un avocat du nom de Cyrille Biederman. Il reçoit un jour dans son bureau la jeune Iulia Iakoubova, venue sur le conseil d’un de ses amis d’enfance. Jeune exilée russe, elle s’est enfuie du centre de détention La Caricole. Il se fait que Iulia n’est pas n’importe quelle Russe, elle a très bien connu un certain Vladimir Poutine au KGB. La chronique judiciaire devient alors un roman d’espionnage où la mère de Cyrille Biederman, originaire de Vilnius, tient aussi un rôle important car cette dernière va accueillir la jeune exilée chez elle.

Plusieurs similitudes entre ce livre et le parcours de l’auteur sont à noter, à commencer par les origines slaves de la mère du protagoniste et Alain Berenboom. "En tant que romancier, j’essaie de mettre en place ce puzzle où il y a à la fois ma maman, la culture russe, l’amour d’une certaine culture ancienne et l’effroi devant ce qu’il se passe aujourd’hui avec la manière dont l’URSS et la Russie ont envisagé les relations internationales par le biais de la force militaire."

Interrogé sur le mariage entre son métier d’avocat et celui d’écrivain, Alain Berendoom répond qu’il s’agit de "deux vies différentes, mais elles se nourrissent l’une de l’autre. Je n’ai jamais écrit de roman en m’inspirant de gens ou de dossiers que j’ai rencontré. Ce dont j’ai envie c’est d’explorer la réalité politique. Généralement mes romans explorent cela à travers la fiction."