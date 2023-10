Claire Romain absente de "Ici tout commence" pour plusieurs mois : l’actrice remercie les autres acteurs de la série

Avant de s’embarquer dans ce nouveau projet, Claire Romain a tenu à adresser quelques mots à ses fans, aux équipes de "Ici tout commence", ainsi qu’à ses nombreux partenaires de jeu. "Deux ans et demi à vos côtés, c’est pas rien… Juste un mot : merci. C’était une sacrée aventure, merci à ces belles âmes qui ont croisé mon chemin, de près comme de loin. À jamais dans mon cœur", écrit-elle ainsi sur Instagram, sous une vidéo compilant quelques-uns de ses plus beaux souvenirs sur le plateau de tournage de la quotidienne. Un message qui a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de plusieurs autres acteurs emblématiques de la série. Parmi eux, citons notamment Thomas Da Costa, le compagnon de l’actrice, ainsi que Zoï Sévérin, Tom Darmon et Vanessa Demouy, qui ont laissé plusieurs émojis coeur sous la publication de leur désormais ex-collègue.

Comme c’est souvent le cas dans "Ici tout commence" ou "Demain nous appartient", ce départ ne sera toutefois pas définitif. Claire Romain elle-même le confirme : "Surtout, pas de panique… Ambre revient vite ! En attendant, je pars escalader les toits de Paris pour Cat’s Eyes !". À l’instar de son personnage, l’actrice devrait donc faire son grand retour à l’Institut Double A d’ici le mois d’avril.