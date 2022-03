Claire Marin, philosophe : "On est autant construit par ce qu’on fait que par ce qu’on n’a pas fait"

Philosophe à cheval sur plusieurs disciplines, Claire Marin ne sépare pas la philosophie de la littérature, refuse de considérer que les philosophes seraient plus philosophes que les écrivains. Pourtant, dans "Être à sa place", elle choisit la philosophie pour parler de "place" et non pas la littérature, même si des auteurs comme Annie Ernaux (qui a d’ailleurs reçu le prix Renaudot en 1983 pour La Place) y sont convoqués. Un positionnement qui fait sens car la philosophie est un exercice de déplacement intellectuel permanent. "On n’est jamais complètement dans l’affirmation mais beaucoup plus dans l’interrogation, c’est peut-être l’un des exercices intellectuels le plus féconds et le plus apte à créer en nous des déplacements, des questionnements et peut-être des débuts d’itinéraires", déclare Claire Marin.