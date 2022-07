Claire Laffut dévoile son nouveau projet électro

Dans Viva Musique, spécial Baudet’Stival, Bruno Tummers a eu l’occasion d’interviewer Claire Laffut, qui nous parle de la place des femmes dans la société mais aussi de son nouveau projet avec son fiancé.

Dans une époque où de plus en plus d’artistes féminines sont sur le devant de la scène, Claire Laffut se confie sur l’importance de la sororité à ces yeux. Le public a besoin d’avoir des porte-parole et c’est une place qu’elle prend avec plaisir et parfois un peu maladroitement.

La musique pop, populaire, est le reflet de ce qui se passe dans la société et en tant qu’artiste on traduit ce que l’on ressent, son époque. Claire s’inspire de plusieurs thématiques avec des messages tels que la sororité. Un terme qu’elle a essayé de faire comprendre à Bertrix à un garçon du public qui a dit "Quoi, tu as dit quoi ? Sonorité ?"

La chanteuse belge a également confié que ses chansons sont comme son journal intime. L’album Bleu par exemple c’est la compilation de 4 années de jeunesse dans toute son effervescence. Elle y raconte sa vie, quand elle a quitté la Belgique pour aller vivre son rêve à Paris, une grande jungle dans laquelle elle a essayé de se faire une place. Elle y chante ses déceptions amoureuses, rencontres…

Récemment, elle proposait un nouveau single MDMO, un remix qui annonce un nouveau duo qu’elle forme avec son fiancé. Ensemble, ils se lancent dans un projet de musique électronique et ce single est leur première pierre. Claire Laffut a grandi avec la musique électronique, elle allait en vacances à Ibiza avec ses parents qui allaient faire la fête. Elle a été nourrie au biberon par la house et la techno. Ce projet, c’est un peu un moyen d’y retourner et de vivre la musique différemment mais ce n’est pas pour autant qu’elle va arrêter la pop.