Claire, hémiplégique, se voit refuser son accès dans un avion à cause de sa chaise électrique considérée trop lourde

Et ce n’est pas Anne Spillaert qui est à la tête de l’ASBL Décalage depuis 22 ans qui nous dira le contraire. Son asbl souhaite décloisonner les relations entre adultes valides et moins valides. Quatre fois par an, elle organise des voyages accompagnés pour les personnes handicapées aux quatre coins du monde.

Mais elle le reconnaît d’emblée, elle a beau être une routinière des procédures administrative et logistique des aéroports et des avions : "Ça fait 22 ans que je me casse la tête. Je suis allée partout avec des personnes handicapées. Mais ça reste très difficile de voyager avec une chaise électrique, explique-t-elle. Une raison qui a poussé son asbl Décalages à préfèrer les voyager avec des chaises manuelles : "nous pouvons les replier. D’autant plus que nous voyageons en groupe, donc nous avons deux à quatre chaises à gérer. Nous avons déjà voyagé, notamment vers Ibiza avec des chaises électriques, mais il faut s’arranger pour pouvoir les rentrer dans un cube", détaille Anne Spilliaert.

Chaque compagnie a ses normes. Mais en général, une chaise doit pouvoir rentrer dans un seul m3 maximum. Elle nous explique : "Lors du voyage à Ibiza, nous avions deux chaises électriques, que nous avons dû les plier complètement, les rabattre et pour cela nous avons dû couper les connexions électriques et mettre des sortes de prises pour rabattre le siège et puis après les remettre. La chaise roulante se range avec les bagages tandis que la personne handicapée monte à bord sur une chaise de transfert aidée par le personnel de la compagnie. Sinon, la seule possibilité qu’ont les personnes handicapées, c’est de partir en voiture manuelle et de louer, sur place, une chaise électrique. "