Claire Hammond met en avant la dimension pédagogique de l'œuvre d'Hélène de Montgeroult

Le nom d’Hélène de Montgeroult (1764-1836) n’est sans doute pas totalement inconnu pour ceux qui suivent, depuis quelques années, le mouvement de redécouverte progressive de musiciennes longtemps invisibilisées. Nicolas Horvath, par exemple, a récemment consacré un double disque du label Grand Piano aux neuf sonates de cette compositrice française qui, quoique d’origine noble, survécut à la Révolution de 1789 et devint même la première femme à être nommée professeure de piano au Conservatoire de Paris. Légende ou réalité, on raconte qu’elle sauva sa tête devant le Comité de Salut Public après avoir joué d’émouvantes variations sur la Marseillaise.

C’est à cette dimension de pédagogue que s’intéresse Claire Hammond avec ce joli disque réunissant 29 des 114 études qu’elles a laissées. Des études qui, sans doute, n’ont pas le brillant de celles de Chopin ou de Liszt, mais qui étonnent plus d’une fois par leur modernité. Ce sont pour la plupart des pièces assez courtes (1 à 3 minutes), d’apparence simple mais qui poursuivent chaque fois un but d’amélioration très précis pour le pianiste et s’écoutent avec plaisir.

CD Bis