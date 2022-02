Claire Chazal revient sur son éviction de TF1 : "Quand il faut arrêter, c'est un choc"

Depuis juin 2021, Claire Chazal anime Le Grand Échiquier, émission historique de la chaîne publique française.

"J'ai à la fois été très honorée et très heureuse. J'ai essayé de reprendre ce flambeau qui avait été tenu magnifiquement par Jacques Chancel" explique-t-elle. "J'aimais cette émission, je la regardais petite et adolescente et on a essayé de retrouver dans les premières émissions l'esprit de Jacques Chancel : de la culture mais non élitiste, qui laisse de la place aux artistes, qui leur permet de nous proposer des prestations originales faites pour le Grand Échiquier. Il y a la magie du spectacle vivant dans cette émission et en même temps un dialogue entre les artistes et évidemment un contenu un peu exigeant aussi".

Si elle a rassemblé des millions de téléspectateurs pour ses JT à TF1, Claire Chazal a cependant plus de difficultés à rassembler de nombreux téléspectateurs sur France 3. "Nous arrivons au fond à trouver notre place difficilement (NDLR : à cause du foisonnement de divertissements télévisuels). Cette fois Le Grand Échiquier est diffusé sur France 3 et donc le public change aussi. Il faut avoir l'ambition de la qualité, du dialogue entre les artistes et faire le mieux possible. Si on dépasse le million de téléspectateurs on est déjà heureux, mais bien sûr qu'on aimerait toujours plus" confie-t-elle.