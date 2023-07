Claire a lancé une ligne de maillots de bain pour les femmes opérées

"Quand vous regardez les vêtements médicalisés, il n’y a pas grand-chose de très féminin, de très valorisant pour la patiente qui déjà passe un moment pas forcément très drôle." C’est sur base de ce constat que Claire a lancé sa ligne de maillots de bain. Son public ? Les femmes ayant subi une mastectomie, une reconstruction de la poitrine ou toute autre intervention chirurgicale. "Et même les autres", lance-t-elle !

Une histoire personnelle

Ikono, c’est avant tout l’histoire de Claire. Elle a souffert d’un cancer du sein en 2021. Elle, qui avait toujours été très active, a repris le sport rapidement, mais aucun maillot ne convenait à ce nouveau corps. "Le déclic, c’est quand l’été, alors que je nageais, j’ai perdu une prothèse. Là, je me suis dit : ‘Ce n’est pas possible !’"

Claire recueille alors l’avis de milliers d’autres patientes et s’entoure de médecins, esthéticiennes et autres professionnels de la santé. Forte de tous ces avis, elle lance une ligne de maillots de bain aux coupes et matières différentes, étudiés pour le plus grand confort des patientes, le tout à partir de fibres recyclées et produits en Europe, dans un rayon de 300 km.

Les retours sont positifs. Claire est galvanisée. "Souvent, le corps médical se concentre sur l’intervention. Mais l’après est capital pour éviter une récidive, par exemple. Et ça passe aussi par le sport. Quand j’entends des utilisatrices me dire : ‘Claire, c’est exactement ce que je cherchais’, je me dis que cette maladie n’aura pas servi à rien et ça, c’est super !"